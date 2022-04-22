Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

22.04.2022 11:14
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent merkezinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarına üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda alüminyum folyolara sarılı 12 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 2 gram sentetik kannabinoid, 1 adet uyuşturucu hap ve 3 adet bong tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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