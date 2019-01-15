Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu
54 dakika önce
ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 560,95 gram skunk, 2,88 gram bonzai, 3,85 gram metamfetamin ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 560,95 gram skunk, 2,88 gram bonzai, 3,85 gram metamfetamin ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada 560,95 gram skunk, 2,88 gram bonzai, 3,85 gram metamfetamin ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 2 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından yasal işlem yapıldı. Sorgusu tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Eskişehir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:37 Kaynak: DHA
Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı
Eser Yenenler, Şeyma Subaşı'yla Olan Bir Videosunda Uyuşturucu Kullandığı Yönündeki İddialarını Yalanladı
Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı
Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti