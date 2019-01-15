Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

54 dakika önce

ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 560,95 gram skunk, 2,88 gram bonzai, 3,85 gram metamfetamin ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 560,95 gram skunk, 2,88 gram bonzai, 3,85 gram metamfetamin ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada 560,95 gram skunk, 2,88 gram bonzai, 3,85 gram metamfetamin ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 2 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından yasal işlem yapıldı. Sorgusu tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:37 Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel
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