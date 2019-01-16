Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
'in Tepebaşı
ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Tepebaşı merkez İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Çukurhisar
Mahallesi'nde öğrenim gören öğrencilere, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Y.K'yi (27) gözaltına aldı.
Üst aramasında 9 gram skunk ele geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:55 Kaynak: AA
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