Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Tepebaşı merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurhisar Mahallesi'nde öğrenim gören öğrencilere, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Y.K'yi (27) gözaltına aldı.

Üst aramasında 9 gram skunk ele geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:55 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Tepebaşı, Eskişehir, Güncel
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