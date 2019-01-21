Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.



Kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 kişinin yanı sıra kullanmak için uyuşturucu temin ettikleri iddia edilen 7 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 803,88 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 16,54 gram metamfetamin, 0,6 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, cam aparat, tabanca, kurusıkı tabanca, 14 kurusıkı tabanca kapsülü ile iki fişek ele geçirildi.



Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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