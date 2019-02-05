Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi ile bu kişilerden uyuşturucu madde temin eden 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 7 kişinin ev ve otomobillerinde yapılan aramada, 13 gram kokain ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:21 Kaynak: AA

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