Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

45 dakika önce

Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narko Tim ekipleri, önceden belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 10 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların üstünde ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 kilo 660 gram esrar ve 32,25 gram sentetik uyuşturucu ile bir tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden ikisi adliyeye sevk edildi, diğerleri serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:00 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Güncel
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