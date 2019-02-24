Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

20 dakika önce

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan arama 231 gram 'skunk' adlı uyuşturu maddesi ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Operasyon kapsamında uyuşturucu satan 5 şüpheli ile 1 uyuşturucu kullanıcısı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 231 gram 'skunk'i, 74 ecstasy hap, 1,37 gram esrar ele geçirildi. İfadeleri alınan şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, diğer 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirildi.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:15 Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel
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