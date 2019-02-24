Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli ile bu kişilerden madde temin eden bir kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada, 231,17 gram genetiği değiştirilmiş esrar maddesi, 74 sentetik uyuşturucu hap, 1,37 gram esrar ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:35 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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