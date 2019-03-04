Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu
53 dakika önce
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Eskişehir
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada, 14.60 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:08 Kaynak: AA
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