Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

53 dakika önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada, 14.60 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:08 Kaynak: AA

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