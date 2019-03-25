Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu
45 dakika önce
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri daha önceden belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve eklentilerindeki aramada, 8.26 gram metamfetamin, 4 sentetik uyuşturucu hap, 1 tabanca ele geçirildi.
Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:27 Kaynak: AA
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