Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

45 dakika önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve eklentilerindeki aramada, 8.26 gram metamfetamin, 4 sentetik uyuşturucu hap, 1 tabanca ele geçirildi.

Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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