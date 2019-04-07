Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 15 şüpheli emniyete götürüldü.

"Uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca ile bir tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:55 Kaynak: AA

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