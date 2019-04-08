Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

23 dakika önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, kentte 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheliyi yakalamış, şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından dün serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:30 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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