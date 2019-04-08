Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu
23 dakika önce
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Eskişehir
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis
ekipleri, kentte 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheliyi yakalamış, şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından dün serbest bırakılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:30 Kaynak: AA
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