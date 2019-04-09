Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, daha önceden belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 44,25 gram sentetik uyuşturucu ile 32 hap ele geçirildi.
Şüpheli 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.