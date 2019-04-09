Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 44,25 gram sentetik uyuşturucu ile 32 hap ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:50 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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