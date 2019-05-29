Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kullanmak amacıyla uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 12 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 24,58 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 5 uyuşturucu hap, tüfek, tabanca ile fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 12 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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