Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:27 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente uyuşturucu getirildiği ve satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis
ekiplerince takibe alınarak uyuşturucu madde sattığı belirlenen O.T. (35), A.G. (28), R.A. (23) ve K.G. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 18.66 gram gelen bonzai maddesi ve 1 ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu kullandığı belirlenen 2 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldı.
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