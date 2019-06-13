Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, evinin balkonundaki saksılara 545 kök Hint keneviri ektiği iddia edilen M.Y. (34) yakalandı.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:28 Kaynak: AA
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