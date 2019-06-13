Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:28 Kaynak: AA
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, evinin balkonundaki saksılara 545 kök Hint keneviri ektiği iddia edilen M.Y. (34) yakalandı.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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