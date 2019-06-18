Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceden belirlenen adreslere Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 25 sentetik uyuşturucu hap, 12,14 gram sentetik uyuşturucu, 2,18 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile tabanca ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:54 Kaynak: AA
Eskişehir, Güncel
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