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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceden belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen G.Ö, 1,02 gram reçine esrarla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:19 Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Güncel
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