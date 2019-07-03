Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki şüpheli ile bu kişilerden madde temin eden bir şüpheli yakalandı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 4,32 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), hassas terazi ve iki öğütücü aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:12 Kaynak: AA
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