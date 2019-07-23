Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

14 dakika önce

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Türkmenmecideye Mahallesindeki kırsal alana hint keneviri ekerek esrar ürettikleri iddia edilen S.K.(27) ile E.T'yi (25), saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 150 kök hint keneviri, 100 gram esrar ile 1 tabanca ele geçirildi.
Şüpheli iki kişinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Mahmudiye, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:21 Kaynak: AA
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