Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu satışının engellenmesi için çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde 150 gram skunk ve 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:24 Kaynak: AA
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