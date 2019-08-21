Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 124,08 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 82 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eskişehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçük kızı istismar ettiği iddia edilen kişi kargaşadan faydalanarak kayıplara karıştı
Milyon euroluk vurgunun zanlısı eğlenirken yakalanmış Kadıköy'deki kayyum protestosunda esnafı bıçaklayan zanlı HDP binasında yakalandı Park kavgasında 20 kişi birbirine girdi: 1'i polis 5 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:23:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]