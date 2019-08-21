Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:12 Kaynak: AA
'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 124,08 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 82 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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