Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 12 zanlının evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 13 bin 295 adet sentetik hap, 4,83 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 0,32 gram toz esrar, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ile mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerden ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken 10 kişinin sorgusu sürüyor.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:24 Kaynak: AA
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