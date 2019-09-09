Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, evinde kurduğu düzeneklerle Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli ile sokak satıcılığı yaptıkları iddia edilen iki kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evleri ve bunların eklentilerinde yapılan aramalarda 24 kök Hint keneviri, 20 uyuşturucu hap, 15,61 gram esrar, 5,82 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), hassas terazi ile uyuşturucu üretiminde kullanılan 8 projektör, 13 ışıklı aydınlatma düzeneği ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.