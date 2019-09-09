Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, evinde kurduğu düzeneklerle Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli ile sokak satıcılığı yaptıkları iddia edilen iki kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evleri ve bunların eklentilerinde yapılan aramalarda 24 kök Hint keneviri, 20 uyuşturucu hap, 15,61 gram esrar, 5,82 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), hassas terazi ile uyuşturucu üretiminde kullanılan 8 projektör, 13 ışıklı aydınlatma düzeneği ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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