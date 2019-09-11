Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 125,94 gram metamfetamin, 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:57 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 125,94 gram metamfetamin, 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 125,94 gram metamfetamin ile 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.
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