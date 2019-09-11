Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 125,94 gram metamfetamin, 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 125,94 gram metamfetamin, 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 125,94 gram metamfetamin ile 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gündem olan dava sonrası Berkay'dan Arda Turan'a zehir zemberek sözler
30 başkandan 29'u Beştepe'deydi! Sadece Lütfü Savaş katılamadı İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı, hayata geçirdiği projede ilk sertifikaları verdi Son Dakika: Büyükşehir belediye başkanlarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarmaları eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 14:58:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]