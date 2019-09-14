Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen M.Ö. (25) ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin eden 1 şüpheliyi genetiği değiştirilmiş esrar ve uyuşturucu haplarla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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