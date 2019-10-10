Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram esrar maddesi ile 45 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye ilçesindeki bir eve düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve evde yapılan aramada, 1 kilo 421,57 gram esrar maddesi ile 45 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.