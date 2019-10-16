Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
50 dakika önce
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonun iki şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:58 Kaynak: AA
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonun iki şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki zanlıyı yakaladı.
Bu kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 300 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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