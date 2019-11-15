Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 5.80 gram metamfetamin, 1.95 gram eroin, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 2 şarjör, 1 pompalı tüfek ile 1 balta ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.