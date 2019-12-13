Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 12,38 gram esrar maddesi, 8,53 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi. 1 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçu kapsamında işlem yapılırken, diğer şüpheli şahsa ise TCK-188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı
İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölüm nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi Haklarında kayıp ilanı olan 2 kişinin cesedi Beykoz'da bir evde bulundu

Son Dakika Haberleri
16:40 "Tamamlanmış En İyi Konut Projesi" Ödülü 3S Firuze Konakları'nın oldu. - Son Dakika Haber
16:38 CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na tepki Açıklaması - Son Dakika Haber
16:33 Öğrenci servis denetimleri artarak devam ediyor - Son Dakika Haber
16:32 Beyoğlu'nda yangın paniği - Son Dakika Haber
16:32 Uçurumdan aşağı yuvarlanan otomobilin sürücüsü 13 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika Haber
16:12 Haklarında kayıp ilanı olan 2 kişinin cesedi Beykoz'da bir evde bulundu - Son Dakika Haber
15:31 Ahmet Davutoğlu ile Nihal Olçok el ele poz verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:44:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]