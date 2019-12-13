Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahıs yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 12,38 gram esrar maddesi, 8,53 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi. 1 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçu kapsamında işlem yapılırken, diğer şüpheli şahsa ise TCK-188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR