Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü tarafından kentte Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda; 18 çıkı halinde 2,43 gram bonzai maddesi, 0,49 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet extacy hap ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:00 Kaynak: İHA
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