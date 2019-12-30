Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 743 ecstasy hap, 81 gram metamfetamin, 44,58 gram esrar, 2,40 gram skunk ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 743 ecstasy hap, 81 gram metamfetamin, 44,58 gram esrar, 2,40 gram skunk ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Mahkeme kararıyla 3 eve eş zamanlı baskınlar yapan polis ekiplerince 6 şüpheli gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda tavana ve krem kutularına gizlenmiş 743 ecstasy hap, 81 gram metamfetamin, 44,58 gram esrar, 2,40 gram skunk ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:55 Kaynak: DHA
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