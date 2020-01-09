Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 3 kilo 879 esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son 1 aylık planlı çalışmaları ve düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 3 kilo 879 gram esrar, 38 adet ecstacy uyuşturucu hap, 4 adet sentetik ecza hap, 1 gram skunk maddesi, 0,23 gram metamfetamin maddesi ve 0,03 gram bonzai maddesi ele geçirildi.


Ayrıca polis ekiplerince, yakalanan 6 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan, 6 şüpheli şahsa ise, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.


Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bilecik'te bir özel anaokulunda çekilen fotoğraflar, kenti ayağa kaldırdı
Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı Cinsiyet değiştirme arifesindeki kadın, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti

Son Dakika Haberleri
22:16 Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti - Son Dakika Haber
22:12 Akıl almaz intihar! Yeterince beğenilmediğini düşündü, canına kıydı - Son Dakika Haber
22:06 Sakarya'da kimyasal intihar şüphesi - Son Dakika Haber
22:05 Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü. - Son Dakika Haber
22:03 Yozgat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika Haber
21:59 Hafter, Erdoğan ve Putin'in Libya'da ateşkes çağrısını reddetti - Son Dakika Haber
20:19 Son dakika: Trump'tan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: İran uçağı kazara düşürmüş olabilir - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 22:23:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]