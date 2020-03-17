Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda ise, 1,26 gram metamfetamin maddesi, 0,70 gram metadon, 0,52 gram skunk maddesi, 0,08 gram eroin maddesi ele geçirildi.



Operasyon sonrasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatıldı. Emniyette ki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR