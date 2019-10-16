Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu...2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu...2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu...2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

1 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu...2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi Narkotik ekipleri kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı Ekipler 2 kilo 300 gram skunk ele geçirdiESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda...

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu...2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

Narkotik ekipleri kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı

Ekipler 2 kilo 300 gram skunk ele geçirdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalanırken 2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri 2 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 2 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçunda yasal işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu...2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:57 Kaynak: İHA
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