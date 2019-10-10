Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 421 gram esrar ile 45 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 421 gram esrar ile 45 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirdi. Yapılan araştırmada uyuşturucunun Mahmudiye ilçesindeki bir evde üretilerek satıldığı tespit edildi. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan polis ekipleri 1 kilo 421 gram esrar ile saksılarda üretilen 45 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili N.S., M.Y. ve Y.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:25 Kaynak: DHA
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