Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, dün kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Yürütülen planlı çalışmalarda, şehir merkezindeki 3 farklı adreste 10 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca narkotik ekipleri ve narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda ise, ikametlerin farklı kısımlarına gizlenmiş satışa hazır halde, paketlenerek çıkı haline getirilmiş ve bütün halde 658,44 gram skunk esrar, 54,69 gram gelen esrar, 0,90 gram metamfetamin, 0,70 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Öte yandan operasyonla yakalanan 3 şüpheli haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınırken, 7 şüpheli şahısa ise, 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan alınan ifadeleri akabinde serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mersin'de tefeci operasyonu
Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonu Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor Sadaka kutusu ve laptop çalan zanlı yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:54 CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: "Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum" - Son Dakika Haber
17:43 Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası - Son Dakika Haber
17:43 Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika Haber
17:42 Bakırköy'de dansçı genci bıçaklayan şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika Haber
17:42 'Kıran 10' operasyonunda silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika Haber
17:40 Otoyolda yanan araç hurdaya döndü - Son Dakika Haber
17:33 Genç hemşirenin, hastane tuvaletinde cesedi bulundu! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:00:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]