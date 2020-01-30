Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.



Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlatıldı. Yürütülen planlı çalışmalarda, 8 şüpheli şahıs yakalandı. Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 82,70 gram gelen bonzai maddesi, 13,66 gram gelen skunk maddesi, 1 adet extacy uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal amonyak ele geçirildi.



Ayrıca yakalanan 5 şüpheliye 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 3 şüpheliye ise, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan başlatıldı.



Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan S.Y., C.K. ve S.E. isimli şüpheliler emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR