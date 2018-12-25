Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu, 4 Gözaltı
44 dakika önce
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerilerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 6,85 gram esrar maddesi, 2,05 gram skunk maddesi, 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde kullanmak' ve bulundurmak, 1 şüpheli şahsa ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:33 Kaynak: İHA
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