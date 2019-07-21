Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı

23 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 252,73 gram metamfetamin, 215,94 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:50 Kaynak: DHA
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