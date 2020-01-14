Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timlerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 11,1 gram sentetik uyuşturucu ile 2 tüfek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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