Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince uyuşturucu sattığı öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince uyuşturucu sattığı öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 230,15 gram esrar, 165,14 gram metamfetamin, 25,04 gram bonzai maddesi, 3 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi, kurusıkı tabanca, 3 fişek ve pompalı tüfek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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