Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 448 gram bonzai ile 559 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 448 gram bonzai ile 559 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satış amacıyla uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınarak durdurulan iki otomobilde 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 448 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ile 559 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden birinin 4 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı yakalandı
Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı İran'da benzin zammı protestolarında 1000 kişi gözaltına alındı Yıldız Kenter, Türk tiyatrosu için her zaman bir efsaneydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 21:22:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]