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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de sokak satıcılarına yönelik 100 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de sokak satıcılarına yönelik 100 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerinin yanı sıra av tüfeği ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de yer aldığı 100 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda Eskişehir ve Bursa'da 6 adrese baskınlar yapıldı. Uyuşturucu madde ticari yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 75,96 gram metamfetamin, 79 hap, 9,23 gram toz esrar, 4,78 gram bonzai, 3,72 gram skunk ve av tüfeği ele geçirildi.Eskişehir'de sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 1'i, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.


Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:33 Kaynak: DHA
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