Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

10 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramada sprey kutusuna gizlenmiş esrar maddesi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramada sprey kutusuna gizlenmiş esrar maddesi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 5 şüphelinin kimliğini ve adreslerini belirleye ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada sprey kutusuna gizlenmiş 10,86 gram esrar, 3,73 gram skunk, 3 uyuşturucu öğütücü aparatı ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 4'ü hakkında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan soruşturma açılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.


Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:47 Kaynak: DHA
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