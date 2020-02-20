Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

7 saat önce

ESKİŞEHİR'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından 1 şüpheli uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilirken, 4 şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adreslerine eş zamanlı baskın yapılan 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 140 adet uyuşturucu hap, 45,20 gram skunk, 28,49 gram kokain, 2,71 gram metamfetamin, 75 mermi, hassas terazi ve uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 150 lira, 400 dolar ve 270 Euro bulundu.Sağlık kontrolünün ardından emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan soruşturma açılırken, uyuşturucu sattığı tespit edilen 1 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
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