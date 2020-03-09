Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarsa skunk ve metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takip edilen 5 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8,46 gram gelen, 0,11 gram metamfetamin ve 2,71 gram liserjik asit dietilamid ele geçirilmiştir. Sağlık kontrolünden geçilerek emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. İfade işlemleri tamamlanan ve uyuşturucu satmakla suçlanan biri 3 ayrı suçtan arandığı belirlenen 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.