DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda eroin, esrar, bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelileri tespit etti. Mahkeme kararıyla daha önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 29,81 gram eroin, 251,8 gram esrar, 1,53 gram bonzai, 0,87 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.