Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

36 dakika önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan biri tutuklandı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5'i satıcı 1'i ise içici olmak üzere 6 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 231,17 gram skunk maddesi, 74 adet tam, 1 adet yarım ecstasy hap ve 1,37 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan zanlılardan 5'ine 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' 1 şahsa ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından yasal işlem başlatıldı. Şüpheli şahıslardan 4'ü gerekli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:34 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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