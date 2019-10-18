Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 7 gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalanırken, silah ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 11,06 gram metamfetamin, 0,73 gram reçine esrar maddesi, 0,42 gram bonzai maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi.



Şahısların ikisine 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 5'ine ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçlarından yasal işlem yapıldı. Ayrıca işlemlerde 2 şahsın cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.



Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR